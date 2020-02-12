Архангельск, , 16:56 — REGNUM Архангельский областной суд вынес приговор 37-летнемй Руслану Мансурову, он который признан виновным в убийстве по найму, совершенному в 2006 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд установил, что Мансурову «заказала» убийство своего гражданского мужа жительница Котласа. Он согласился совершить преступление за 50 тысяч рублей. 14 сентября 2006 года Мансуров заманил мужчину в лес и нанес ему ножом несколько ударов. Совершив убийство, Мансуров скрылся и был объявлен в федеральный розыск, а позже — в международный.

Преступник был задержан 9 сентября 2019 на территории Украины и экстрадирован в Российскую Федерацию для уголовного преследования.

Приговором суда Мансурову назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Женщина, выступившая инициатором убийства, была осуждена к 11 годам лишения свободы и назначенное наказание уже отбыла.