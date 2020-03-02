Триполи, , 10:00 — REGNUM Вооруженные силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии убили 23 военных Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой Халифой Хафтаром. Об этом 2 марта сообщает Anadolu Ajansi.

Столкновения произошли на юге Триполи, как отмечают журналисты, в ходе боев в плен были также взяты четверо военных ЛНА. Потери ПНС составили пять человек.

Напомним, столкновения между ПНС и ЛНА продолжаются с апреля 2019 года, когда Хафтар объявил о своем наступлении на Триполи. С тех пор в противостояниях погибли свыше 1 тыс. человек.

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