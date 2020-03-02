Сурабая, Индонезия, , 09:33 — REGNUM В феврале 2020 года индонезийская провинция Восточная Ява пережила 69 землетрясений, сообщает информационный портал Detik.

Руководитель геофизической станции Мохаммад Чудори заявил, что первое землетрясение магнитудой 6,3 произошло в 69 км к северо-востоку от города Бангкалан 6 февраля в 01:12 по местному времени.

По его словам, в провинции Восточная Ява в феврале произошло 61 землетрясение на глубине менее 60 км, шесть землетрясений на глубине от 60 до 300 км и два землетрясения на глубине более 300 км.

Как сообщало ИА REGNUM, подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в центральной части Индонезии 28 февраля 2020 года.

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