Владивосток, , 07:02 — REGNUM В Приморье из Китая продолжают прибывать граждане России, уезжающие из-за распространения коронавируса. За минувшую неделю через пункт пропуска Пограничный эвакуировано 20 человек, сообщали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В последний рабочий день недели 28 февраля на территорию региона въехали семь человек. Очередной раз пункт пропуска Пограничный откроют для желающих вернуться граждан РФ 5 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 марта число погибших от новой инфекции в Китае составило 2912 человек, двое заболевших погибло в Гонконге. За пределами Поднебесной было зафиксировано 127 смертей, в том числе в Японии — 12 смертей, в Южной Корее — 20, в Иране погибли 54 человека, в Италии — 34 и две смерти зарегистрировано во Франции.

По одной смерти зарегистрировано на Филиппинах, в Тайване, Австралии, Таиланде и США.