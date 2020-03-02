Нерюнгри, Якутия, , 04:48 — REGNUM В полицию Нерюнгри в Якутии обратился 65-летний мужчина и заявил, что с его банковской карты похищена крупная сумма денег, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

Читайте также: Нижегородке удалось снять со счетов родственницы полмиллиона рублей

Оперативникам быстро удалось установить личность подозреваемого, им оказался неоднократно судимый 44-летний мужчина, с которым потерпевший познакомился недавно.

«Нескольких дней в своей квартире заявитель распивал спиртные напитки с новым знакомым. Для пополнения запасов он давал свою банковскую карту подозреваемому, чтобы тот совершал покупки в магазине. Приятель ухитрился похитить с карты 318 146 рублей, часть из которых он успел потратить на алкоголь и продукты питания. Возбуждено уголовное дело», — пояснили в МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Нижнего Новгорода похитила более 500 тыс. рублей с банковских счетов своей родственницы.