Нижний Новгород, , 15:35 — REGNUM Нижегородка похитила более полумиллиона рублей с банковских счетов своей родственницы через онлайн-приложение банка. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»), сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МВД.

По словам потерпевшей, она не умела осуществлять переводы денежных средств с использованием банковского приложения и обратилась за помощью к совей родственнице. Мошенница, узнав логин и пароль от личного кабинета в онлайн-банке, получила доступ к счетам родственницы. После этого мелкими суммами начали происходить списания средств потерпевшей.

В отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В МВД призвали граждан быть бдительными и никогда не передавать данные банковской карты, личную информацию — логин и пароль, а также данные смс-сообщений банка третьим лицам. Причём это относится и к абонентам, которые звонят на мобильный телефон и представляются сотрудниками безопасности банка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе в 2019 году зафиксирована 521 кража средств с банковских карт, что на 300% больше показателя предыдущего года. Выявлено 413 случаев мошенничества с использование средств связи, что на 13% выше 2018 года.