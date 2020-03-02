Южно-Сахалинск, , 04:21 — REGNUM Жителей Сахалина, прибывающих из стран, входящих в зону риска по коронавирусу, будут отправлять на карантин.

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Об этом ИА Сахалин. Инфо, рассказал министр здравоохранения региона Владимир Ющук. По словам министра, в больницу под наблюдение специалистов будут направлять людей, у которых при въезде в регион будут выявлены признаки инфекции — повышенная температура и прочие. Карантин будет длиться три недели, на это время гражданам будет выдаваться больничный. Те, у кого таких признаков выявлено не будет, останутся дома под наблюдением медиков. Они также будут обеспечены больничными листами. За нарушение требований карантина граждан будут привлекать к административной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемия коронавируса идёт на спад в Китае, но распространяется по другим странам. В настоящее время заболевание зафиксировано на всех континентах кроме Антарктиды.