Москва, , 19:40 — REGNUM Ответственность за последствия купания в бассейне с сухим льдом несет руководство заведения, в котором проходила банная вечеринка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил адвокат города Москвы Григорий Сарбаев.

«Именно должностными лицами заведения не были предусмотрены все меры безопасности, что и привело к трагедии. В Уголовном кодексе РФ есть статья 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Пункт третий данной статьи предусматривает ответственность за деяния, приведшие к гибели двух и более лиц, в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы на срок до десяти лет», — пояснил адвокат.

Тем не менее, как отметил Сарбаев, в УК РФ мера наказания для виновных лиц довольно расплывчата. Не указаны нижние пороги наказания: до 10 лет лишения свободы в данном случае означает любой срок, например, один год лишения свободы. Аналогично и в случае применения такой меры как принудительные работы.

«Кроме того, анализ судебной практики показывает, что судебные и следственные органы сталкиваются с такой проблемой как установление вины обвиняемых лиц по ст. 238 УК РФ. В данном случае виновными лицами могут быть признаны как должностные лица развлекательного комплекса, в котором произошла трагедия, так и должностные лица организации, выступавшей в качестве поставщика сухого льда. Естественно, в процессе расследования данный вопрос будет устанавливаться, после чего, если дело поступит в суд, будет принято соответствующее судебное решение. Также стоит напомнить и о том, что родственники погибших и пострадавшие в порядке, предусмотренном гражданским законодательством, могут (и должны) потребовать возмещения материального и морального ущерба от организаторов мероприятия», — заявил Сарбаев.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, банная вечеринка в Москве закончилась трагедией: три человека погибли в бассейне с сухим льдом. Посетители комплекса после бани прыгали в бассейн с сухим льдом, в результате чего от отравления еще до приезда медиков скончались два человека, третий человек скончался в медицинском учреждении.

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