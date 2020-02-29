Ташкент, , 10:29 — REGNUM С 1 марта 2020 года авиакомпания Uzbekistan Airways временно приостанавливает регулярные авиарейсы в Сеул в связи со вспышкой коронавируса в Южной Корее и в целях предотвращения распространения данного вируса на территории Узбекистана, говорится в сообщении авиакомпании.

Сообщается, что пассажиры, вылетающие из Сеула рейсом 29 февраля, по прилёту будут отправлены в пункт временного размещения, в связи с этим просит не встречать данных пассажиров в аэропорту Ташкента.

«Совместно с Министерством здравоохранения Узбекистана на всех рейсах авиакомпании введены повышенные меры безопасности, в том числе проводятся санитарно-карантинные мероприятия и медико-санитарный контроль лиц, пересекающих государственную границу республики», говорится в сообщении.