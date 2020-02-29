Москва, , 08:20 — REGNUM До трех человек увеличилось число жертв банной вечеринки по случаю дня рождения Instagram-блогера Екатерины Диденко. Об этом сообщает агентство «Москва».

Напомним, что трагедия произошла в банном комплексе «Девятый вал» в Москве, где компания отмечала день рождение Диденко.

Что именно произошло на вечеринке пока понять сложно. По некоторым данным. В деле фигурирует 25 килограммов сухого льда, который якобы был высыпан в бассейн, так как собравшимся показалось, что вода в нем слишком теплая.

Сухой лед — это диоксид углерода. При соприкосновении с водой он начинает быстро таять и выделять углекислый газ. При большой концентрации углекислый газ может привести к удушью. При этом углекислый газ тяжелее воздуха и обычно при таянии сухого льда от стелется по поверхности в виде белого тумана.

Что именно произошло в банном комплексе устанавливает следствие. По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело.

Сперва сообщалось о двух погибших — мужчине и женщине и двух пострадавших, состояние которых медики оценивали как критическое. Затем стало известно, что скончался муж именинницы Валентин Диденко.