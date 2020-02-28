Екатеринбург, , 16:32 — REGNUM В Екатеринбурге девочка подверглась нападению стаи собак. Об этом в Facebook написала член городской Общественной палаты Екатерина Петрова.

Инцидент произошёл утром 28 февраля недалеко от Ботанического сада. Шесть собак набросились сзади и покусали за ноги. Ребёнок смог отбиться, но теперь предстоит курс лечения.

«Кто у нас там сейчас отловом занимается?» — спрашивает общественница. Отметим, случаи нападения собак на людей не редкость. Как сообщало ИА REGNUM, ранее два человека погибли от них в Красноярске.