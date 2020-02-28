Вышний Волочек, Тверская область, , 14:45 — REGNUM 16-летнего подростка ищут в Вышневолоцком районе Тверской области, следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство», сообщили ИА REGNUM 28 февраля в пресс-службе СКР.

Юноша 2004 года рождения 20 февраля ушел из ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Вышневолоцкого городского округа в деревне Дятлово, его местонахождение на данный момент неизвестно.

По информации следственных органов, у юноши не было намерений покидать местонахождения. Также известно, что с момента исчезновения на связь с родными молодой человек не выходил.

«У следствия имеются основания полагать, что безвестное отсутствие подростка может явиться последствием совершения в отношении него посторонним лицом противоправных действий», — уточнили в СКР.

В настоящее время розыск подростка ведут следователи, а также сотрудники полиции и волонтёры поисково-спасательного отряда «Сова».