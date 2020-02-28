Санкт-Петербург, , 11:35 — REGNUM Причиной тяжелого травмирования человека в жилой квартире дома на Замшиной улице в Петербурге стал хлопок, который, по неустановленной причине, произошёл в сейфе, где хранились ружьё и патроны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Напомним, ЧП произошло в пятницу, 28 февраля, в первой половине дня в двухкомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажки №15 по Замшиной улице в Калининском районе Петербурга.

По предварительной информации, в коридоре квартиры произошёл хлопок без горения, там располагался сейф с ружьём и патронами.

«Пострадал 40-летний мужчина. У него баротравма, он госпитализирован», — уточняют в ведомстве.

Специалисты осмотрели помещение и не нашли повреждения конструкций здания, однако от хлопка в двух комнатах разбились все стёкла и была сломана межкомнатная дверь.

Напомним, по данным городской скорой помощи, пострадавший мужчина доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

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