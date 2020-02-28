Аддис-Абеба, , 08:49 — REGNUM Вторжение саранчи в Восточную Африку, вероятно, станет причиной наихудшего гуманитарного кризиса в регионе за последнее время. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление международной благотворительной организации Mercy Corps.

Второе вторжение саранчи в Восточную Африку должно произойти в ближайшие несколько недель, добавил представитель Mercy Corps.

Недавнее прибытие полчищ саранчи на территории Южного Судана вызывает особую тревогу, поскольку, по его словам, более половины населения и без того в основном полагалось на гуманитарную помощь.

Как отмечают эксперты, насекомые уничтожают посевы и пастбища в тех частях Восточной Африки, где напряженность в отношении пастбищ традиционно высока.

Эксперты также уверены, что до июня число быстро размножающихся насекомых может вырасти в 500 раз, однако впоследствии, по их словам, наступит сухая погода, что поможет ограничить их распространение.

Продовольственное агентство ООН (ФАО) заявляет, что это худшее вторжение саранчи в Восточную Африку за последние 25 лет.