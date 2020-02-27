Мадрид, , 23:57 — REGNUM Погибший при крушении самолёта военно-воздушных сил Испании лётчик был офицером авиационной группы высшего пилотажа. Об этом сообщили 27 февраля в пресс-службе командования ВВС страны.

Как уточняется, погибший пилот Эдуардо Гарвалена Креспо входил в пилотажную группу «Орлиный патруль», которая представляла испанские воздушные силы на международных авиашоу.

Напомним, сегодня утром в Испании учебно-боевой самолёт С-101 во время испытательного полёта упал в море в километре от береговой линии в районе песчаной косы Ла-Манга. Пилот самолёта погиб. Обстоятельства и причины авиакатастрофы в настоящее время устанавливаются.

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