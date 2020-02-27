Берн, , 23:50 — REGNUM Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адахан Гебреисус отметил шаги Российской Федерации и ряда других стран в борьбе с распространением коронавирусной инфекции Covid-2019. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 27 февраля, на ежедневном брифинге ВОЗ по ситуации с коронавирусом.

По словам Гебреисуса, есть несколько стран, которые за последние две недели не сообщали ни об одном случае заражения на их территории. Глава ВОЗ считает, что связано этом с ранними агрессивными мерами противодействия распространению коронавируса.

«Есть несколько стран, которые за последние две недели не сообщили ни об одном новом случае: Бельгия, Камбоджа, Индия, Непал, Филиппины, Россия, Шри-Ланка и Вьетнам. Все эти страны разные. Но их пример доказывает, что агрессивные ранние меры по предотвращению распространения болезни помогают». — сказал Гебреисус.

Также глава ВОЗ подчеркнул, что как только в стране становится известно о новом случае заражения, нужно сразу же отвечать на этот вызов, в противном случае, можно упустить ситуацию. Так, он привел в пример Швецию и Финляндию, где до недавних пор число зараженных не менялось, однако накануне были выявлены новые случаи заражения.

В целом, Гебреисус считает, что пока рано объявлять о пандемии коронавируса Covid-2019, однако массовая вспышка заболевания в Италии стала для ВОЗ неожиданностью.