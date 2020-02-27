Нижний Новгород, , 22:49 — REGNUM В отношении 43-летнего жителя Семёновского района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по региону.

По версии следствия, мужчина был в нетрезвом состоянии и уснул на диване вместе со своим четырехмесячным сыном. По неосторожности во сне он придавил массой своего тела спящего рядом ребёнка.

Мальчик скончался от механической асфиксии вследствие перекрытия дыхательных путей.

Мужчина задержан, в ближайшее время в его отношении будет избрана мера пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Улан-Удэ 34-летняя женщина, злоупотребляющая спиртными напитками, пошла в гости и взяла с собой ребёнка. Возвращаясь домой и открывая калитку, она не удержала в руках ребёнка и уронила его. Затем подняла и опять уронила. Мальчик при падении ударился головой об обломки кирпичей, валявшихся возле ограды. Затем мать все же смогла открыть калитку, занесла ребенка в дом, положила на диван спать и сама уснула рядом. На следующее утро она обнаружила ребёнка мёртвым. Испугавшись, женщина спрятала его в один из отсеков дивана, после чего ушла из дома и на протяжении почти недели распивала спиртные напитки. Тело мальчика было обнаружено спустя шесть дней сестрой женщины.