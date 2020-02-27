Москва, , 22:22 — REGNUM Пожар произошёл вечером 27 февраля в жилом доме в Пресненском районе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС России.

По информации ведомства, инцидент произошёл в доме, расположенном по адресу: 2-й Красногвардейский проезд, дом 8, строение 4.

«Происходило возгорание деревянного обрешетника и кровли на площади 3 квадратных метра», — сообщили в МЧС.

Отмечается, что ещё до прибытия пожарных здание самостоятельно покинули около 50 человек. К настоящему времени возгорание ликвидировано. Сведений о возможных пострадавших не поступало.