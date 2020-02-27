Москва, 27 февраля 2020, 17:44 — REGNUM На северо-западе Москвы водитель грузовика совершил наезд на пешехода, в результате чего последний погиб. Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД по столице в Twitter.
Уточняется, что в 16:00 на улице Аргуновская около дома номер два водитель, управлявший грузовым автомобилем, совершил наезд на пешехода. От полученных травм пешеход скончался на месте.
В ГИБДД отметили, что пешеход переходил дорогу в неустановленном месте.
«На месте происшествия работают сотрудники ДПС, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», — добавили в пресс-службе.