Москва, , 17:44 — REGNUM На северо-западе Москвы водитель грузовика совершил наезд на пешехода, в результате чего последний погиб. Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД по столице в Twitter.

Уточняется, что в 16:00 на улице Аргуновская около дома номер два водитель, управлявший грузовым автомобилем, совершил наезд на пешехода. От полученных травм пешеход скончался на месте.

В ГИБДД отметили, что пешеход переходил дорогу в неустановленном месте.

«На месте происшествия работают сотрудники ДПС, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», — добавили в пресс-службе.