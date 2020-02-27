Москва, , 16:50 — REGNUM Российская Федерация с 28 февраля ограничит авиационное сообщение с Исламской Республикой Иран из-за вспышки коронавирса Covid-2019 в этой стране. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает пресс-служба министерства транспорта России.

Сообщается, что с 00:00 28 февраля вводится временный запрет на регулярные и чартерные рейсы с территории России на территорию Исламской Республики Иран и в обратном направлении.

Однако для государственной компании «Аэрофлот» сделано исключение — ей разрешается осуществлять один регулярный рейс в Иран в сутки. Также исключение сделано для иранской авиакомпании Mahan Air.

Стоит отметить, что российские власти также до сих пор разрешают «Аэрофлоту» осуществлять регулярные рейсы в охваченную коронавирусом Китайскую Народную Республику. Связано это с тем, что экономическая стратегия «Аэрофлота» выстроена таким образом, что компания получает существенную долю дохода от авиарейсов на азиатском направлении. При этом ситуация с коммерческими авиакомпаниями власти не интересует. Федеральная антимонопольная служба также делает вид, что в сложившийся ситуации якобы нет монопольных злоупотреблений.