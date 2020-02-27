Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, , 12:48 — REGNUM Житель Эвенкийского района Красноярского края подозревается в причинении смерти по неосторожности племяннику. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 февраля в Главном следственном управлении СКР по региону.

Уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По версии следствия, в феврале 2020 года дядя и его 32-летний племянник находились на охотничьем участке на расстоянии около 55 км от эвенкийского посёлка Суринда.

Примерно в 70 метрах от себя охотник увидел за деревьями силуэт племянника. Предположив, что это лось, мужчина выстрелил из карабина и попал племяннику в голову.

От полученной травмы молодой человек скончался на месте происшествия. Охотник полностью признал свою вину. Назначены необходимые экспертизы, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный случай произошёл в Бурятии. Охотник застрелил товарища, приняв его за животное.

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