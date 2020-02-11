Закаменск, Бурятия, , 08:42 — REGNUM Следователи в Закаменском районе Бурятии возбудили уголовное дело по факту причинения смерти на охоте. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, в совершении преступления подозревается 20-летний юноша.

По данным следствия, 5 февраля двое молодых людей из деревни Санага отправились в тайгу искать табун лошадей. К ним на помощь пришли ещё двое местных жителей. Так и не найдя животных, к вечеру они решили поохотиться. У молодого человека был карабин, поэтому он занял место на возвышенности, остальные стали гнать на него дичь.

«Через некоторое время после начала загона вооруженный охотник увидел на некотором расстоянии силуэт, принял его за животное и дважды прицельно выстрелил. Затем, подойдя ближе, он увидел тело своего приятеля. Пуля от одного из выстрелов попала молодому человеку в голову», — отметили в СКР.

Для фиксации всех следов на месте преступления следователям пришлось осуществить длительный марш на лошадях. В результате им удалось полностью восстановить картину происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

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