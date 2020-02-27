Ростов-на-Дону, , 11:08 — REGNUM Российский летчик Константин Ярошенко не смог получить медицинскую помощь в американской тюрьме, после чего обратился в посольство РФ. Ярошенко страдает от артрита, проблем с зубами и желудком, рассказала его супруга Виктория 27 февраля ТАСС.

«Вчера у него онемела нога полностью, он её не чувствует», — сообщила Виктория Ярошенко.

По словам женщины, из-за артрита её муж хромает. Он попытался обратиться к тюремным медикам, но те даже не приняли у него заявление. После этого заключённый попросил помощи у российских дипломатов.

Виктория Ярошенко добавила, что лётчику нужно вставить зубы и восстановить желудок, эту проблему пока невозможно решить из-за тюремной бюрократии. Он не может жевать, мало ест и не получает витаминов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российское посольство обратилось к американским властям, призывая оказать медицинскую помощь Константину Ярошенко, который содержится в тюрьме города Данбери в штате Коннектикут. Состояние осуждённого резко ухудшилось.

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