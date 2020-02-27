Нижний Тагил, Свердловская область, , 10:49 — REGNUM В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело в отношении гражданина 1990 года рождения, которого подозревают в использовании заведомо ложного документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело возбуждено по материалам надзорных мероприятий. Также информация о выявленных нарушениях направлена работодателю гражданина для принятия мер в соответствии с Трудовым кодексом.

В ходе прокурорской проверки установлено, что гражданин устроился на работу в стоматологическую клинику Нижнего Тагила 30 октября 2019 года, представив диплом врача. Однако после обращения в указанный в документе медицинский университет выяснилось, что данный диплом гражданину вузом не выдавался.

«Таким образом, проверкой установлено, что гражданин, заведомо зная о подложности диплома об образовании, предоставил его с целью введения в заблуждение работодателя и трудоустройства по должности врач-стоматолог», — сообщили в прокуратуре.