Вилюйский район, Якутия, , 03:42 — REGNUM В Якутии днём 26 февраля на 15 км Вилюйского тракта произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГИБДД республики.

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На трассе столкнулись и съехали в кювет Toyota Premio и «КамАЗ». В результате ДТП погибли водитель и пассажирка иномарки.

Водитель большегруза не пострадал и дал после аварии показания, в которых объяснил, что легковой автомобиль, ехавший «по встречке», вилял в разные стороны и, в конце концов, врезался в прижатый к обочине «КамАЗ».

Как сообщало ИА REGNUM, шесть человек пострадали в аварии с пассажирским автобусом в Бокситогорском районе Ленинградской области.