Бокситогорск, Ленинградская область, , 20:18 — REGNUM Шесть человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Бокситогорском районе Ленинградской области. Об этом 26 февраля сообщает УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла днём на 10-м км автодороги Бокситогорск — Батьково. По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса Volvo не справился с управлением на закруглении дороги, попал в занос, после чего произошло опрокидывание автобуса. На момент ДТП в автобусе находились 11 пассажиров.

В результате ДТП пострадали шесть человек, трое из них были госпитализированы, трое после обследования отпущены на амбулаторное лечение. Состояние пострадавших медиками оценено как удовлетворительное.

Для доставки остальных пассажиров с места аварии в пункт назначения был выслан другой автобус. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух пострадавших в ДТП с опрокидыванием автобуса в Ленинградской области.

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