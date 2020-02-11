Владивосток, , 07:12 — REGNUM Осужденный бывший глава Владивостока Игорь Пушкарёв минимум до 13 марта будет находиться в СИЗО дальневосточной столицы из-за участия в процессе по иску Генпрокуратуры.

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Очередное заседание в Советском районном суде Владивостока по рассмотрению иска Генеральной прокуратуры к Игорю Пушкарёву и его компаниям отложено до 3 марта 2020 года. Также известно, что заседания пройдут 4, 6 марта, и с 10 по 13 марта.

«Игорь Пушкарёв до середины марта будет находиться в СИЗО Владивостока ввиду того, что будет участвовать в процессе по иску Генпрокуратуры», — сказал РИА Новости защитник осужденного экс-мэра Александр Высоцкий.

Он также добавил, что пока не знает, в какую колонию после заседаний отправят его подзащитного. Известно, что второй фигурант уголовного дела, Андрей Лушников, находится в колонии в посёлке Волчанец Приморского края.

Как сообщало ИА REGNUM, приговорённого к 15 годам лишения свободы Игоря Пушкарёва привезли из Москвы в Приморье в январе 2020 года.

На первом заседании 27 января по иску Генпрокуратуры о взыскании 3,2 млрд рублей журналистов попросили выйти из зала заседания.