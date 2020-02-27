Вашингтон, , 03:01 — REGNUM Стрельбу на предприятии в Милуоки, в ходе которой погибли пять человек и еще несколько получили ранения, в том числе и тяжелые, назвал «ужасной» президент США Дональд Трамп, 26 февраля, отвечая на вопросы журналистов.

Президент выразил соболезнования семьям погибших. Ранее сообщалось о семи убитых.

Как передавало ИА REGNUM, сотрудник, уволенный из пивоваренной компании Molson Coors, открыл стрельбу на территории административного комплекса.

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