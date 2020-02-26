Санкт-Петербург, , 23:53 — REGNUM Возгорание в жилом многоэтажном доме было ликвидировано пожарными в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Об этом 26 февраля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Информация о возгорании поступила в 21:33 мск, загорелась квартира на втором этаже жилого многоэтажного дома на улице Плуталова. Площадь пожара составила 15 кв. метров.

Из жилого дома были эвакуированы 22 человека, из двухкомнатной квартиры был спасён мужчина. Пострадавших в результате пожара нет. К ликвидации пожара привлекались пять единиц техники и 23 человека личного состава.

Пожар был полностью ликвидирован в 22:05 мск. Причина и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шести пострадавших в результате пожара в многоквартирном жилом доме в городе Волхов в Ленинградской области.

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