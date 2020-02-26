Москва, , 18:09 — REGNUM У трех граждан России, которые находятся на карантине в Казани после эвакуации из Японии, подтвержден диагноз «новая коронавирусная инфекция», вызванная китайским коронавирусом Covid-2019. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщила журналистам глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты право потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова.

Стоит отметить, что ИА REGNUM ранее уже сообщало о том, что у троих граждан России, которые находились на борту круизного лайнера Diamond Princess и были эвакуирован из Японии, был выявлен коронавирус Covid-2019. Выявили его еще в Японии.

Попова подтвердила, что действительно из всех эвакуированных из Японии российских граждан восемь были помещены в инфекционные стационары. В их числе три человека, которым в Японии был поставлен диагноз новой коронавирусной инфекции. Госпитализированы были также члены их семей.

«У троих подтвержден диагноз вирусологическими методами, не одним, а несколькими», — подчеркнула Попова.