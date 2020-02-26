Тамань, Краснодарский край, , 16:24 — REGNUM Кровлю со школы сорвал сильный ветер в станице Тамань Краснодарского края 26 февраля, об этом в своём телеграм-канале написал губернатор Вениамин Кондратьев.

«Никто из школьников и учителей не пострадал. Всех оперативно эвакуировали. На место уже выехал глава района, чтобы оценить масштабы происшествия и принять все возможные меры для скорейшего восстановления школы. Важно, чтобы учебный процесс был продолжен», — уточнил глава региона.

Кондратьев добавил, что крышу здания школы ремонтировали совсем недавно, в 2018 году, и теперь важно разобраться, почему при проведении работ не учли погодные условия, характерные для района.

«Необходимо подробно разобраться, почему такое вообще стало возможным. Крышу здания отремонтировали в 2018 году. Почему в проекте не были учтены особенности района с преобладающими там ветрами, и не была должным образом рассчитана ветровая нагрузка на крышу», — добавил Кондратьев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Краснодарском крае в связи с сильным ветром объявлено экстренное предупреждение. Непогода стала причиной приостановки операции по поиску двух подростков, смытых в море штормом в районе Сочи.