Москва, , 15:49 — REGNUM Московский городской суд отклонил апелляцию на арест трёх фигурантов по делу экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«Постановление Басманного районного суда Москвы от 22 января 2020 года о продлении меры пресечения всем обвиняемым оставлено без изменений, а апелляция без удовлетворения», — сообщил собеседник агентства.

Также суд оставил без удовлетворения апелляцию бывшего гендиректора российской бизнес-группы «Ру-Ком» и президента Новосибирской региональной федерации самбо Николая Степанова и председателя совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александра Пелипасова.

Подсудимым инкриминируется совершения преступлений предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК («Создание преступного сообщества, совершенные лицом с использованием своего служебного положения») и ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»).

По версии следствия, в период с 2011 по 2014 годы Абызов при помощи созданных им офшорных компаний похитил у акционеров АО «Сибирская энергетическая компания» («Сибэко») и АО «Региональные электрические сети» («РЭС») 4 миллиарда рублей.

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