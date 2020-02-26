Анкара, , 13:28 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали по меньшей мере девятерых иностранных граждан, подозреваемых в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 26 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

Задержания были произведены в столице государства, городе Анкара, на основании ордеров на арест, выданных прокуратурой.

Журналисты отмечают, что задержанные являются гражданами Ирака.

Напомним, с 2013 года, когда Турция признала ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористической группировкой, от действий боевиков погибли 315 человек.