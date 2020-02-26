Саяногорск, Хакасия, , 11:04 — REGNUM В Хакасии вынесен приговор 37-летнему ранее судимому жителю города Саяногорска. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 февраля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и республике.

Мужчина признан виновным в избиении ребёнка до смерти.

Установлено, что 18 июня 2019 года пьяный саяногорец на дачном участке избил четырёхлетнего пасынка. Злоумышленник бил ребёнка руками и ногами по голове, туловищу, конечностям. Затем он заявил соседу по даче, что ребёнок получил травмы при падении, и попросил вызвать скорую помощь.

Ребёнка доставили в больницу, но спасти не смогли. Он умер из-за закрытой черепно-мозговой травмы. Мать мальчика в момент совершения преступления находилась дома в Саяногорске.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание — 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, жительнице Омска, которая убила свою дочь из-за крошек от булочки, грозит 13 лет тюрьмы.

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