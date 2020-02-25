Омск, , 12:01 — REGNUM В Омском областном суде завершается рассмотрение уголовного дела об убийстве ребёнка матерью. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 февраля в прокуратуре Омской области.

29-летняя жительница Омска обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего ребёнка»).

По версии следствия, 9 мая 2019 года пьяная женщина поместила в рот своей маленькой дочери куски хлеба и, протолкнув их пальцем, перекрыла девочке дыхательные пути. Ребёнок скончался на месте.

Расследование уголовного дела осложнялось тем, что тело ребёнка не нашли. Вину в совершенном преступлении омичка не признала. Она заявляла как о несчастном случае, так и о причастности своего сожителя к убийству.

Однако в ходе судебного следствия прозвучали убедительные доказательства, свидетельствующие о виновности подсудимой.

В прениях сторон представитель гособвинения предложила суду признать женщину виновной и назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на один год.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным следствия, омичку разозлило то, что девочка, которая ела булочку, накрошила. Злоумышленница стала со злостью засовывать в рот малышке куски хлеба и собранные с пола крошки. Находившийся у неё на коленях ребёнок перестал дышать и скончался от асфиксии.

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