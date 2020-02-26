Нью-Дели, 26 февраля 2020, 08:02 — REGNUM Число жертв массовых беспорядков и столкновений, начавшихся в столице Индии, городе Нью-Дели 24 февраля, достигло 17 человек. Об этом 26 февраля сообщает агентство PTI со ссылкой на представителей больницы «Гуру Тег Бахадур».
«Число погибших в результате насилия со стороны общин на северо-востоке Дели из-за изменённого закона о гражданстве в среду выросло до 17», — говорится в сообщении.
25 февраля сообщалось 13 погибших.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля один сотрудник полиции погиб, один получил травмы в результате столкновений с протестующими в столице Индии, городе Нью-Дели.
Акции протеста против нового закона о гражданстве, перешедшие в беспорядки, проходят в районах Бхаджанпур, Мауджпур и Джаффрабад. Манифестанты подожгли автомобили и автозаправку, в сторону полицейских летят камни и палки. В районах, где происходят беспорядки, закрыты станции метро, на улицы выведены усиленные части полиции. Полиция применяет слезоточивый газ для разгона демонстрантов.
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