Новосибирск, , 06:44 — REGNUM Список школ Новосибирска, которые эвакуируют из-за сообщений о минировании, растёт, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В школе №211 эвакуация, по словам наших подписчиков, произошел звонок о «заминировании». На месте работают пожарные, сотрудники полиции, — сообщается в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». — Также очевидцы сообщают о подобных случаях и в других школах: №96, №63А, №45, №155, №207, №137, №215, №45, №74, №48, №54, №153, №196, №142».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по Новосибирской области сегодня, 26 февраля, прокатилась волна массовых сообщений о минировании школ. Очевидцы сообщили об эвакуации школ №74, №92, №48 и №211.

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