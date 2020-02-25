Москва, , 16:07 — REGNUM Во вторник 25 февраля в Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали девять районных судов. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

Угрозы о «минировании» поступили в Чертановский, Кунцевский, Дорогомиловский, Кузьминский, Савёловский, Басманный, Тверской, Мещанский и Лефортовский районные суды.

Напомним, волна «минирований» началась в России в ноябре 2019 года. С тех пор были проверены сотни объектов, среди которых школы, больницы, станции метро, вокзалы, а также храмы. Ни разу угроза не подтвердилась.

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