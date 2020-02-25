Москва, , 22:58 — REGNUM Труп рабочего обнаружен в ремонтируемом здании в Бригадирском переулке в Москве. Об этом сообщает 25 февраля агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации агентства, тело 38-летнего приезжего из Рязанской области накануне было обнаружено прорабом в чане с водой.

Сообщается, что следов насильственной смерти на теле погибшего выявлено не было, точная причина его смерти будет установлена в ходе экспертизы. Следователи в настоящее время выясняют обстоятельства произошедшего.