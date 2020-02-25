Москва, , 19:24 — REGNUM Мужчина погиб под колёсами электропоезда в районе станции «Северянин» Ярославского направления Московской железной дороги. Об этом сообщили 25 февраля в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному ФО.

«Около 18:00 электропоездом сообщением Москва — Пушкино в районе станции «Северянин» был смертельно травмирован мужчина», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, погибший перебегал железнодорожные пути в неустановленном месте перед приближающимся составом.

На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.