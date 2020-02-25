Лозанна, Швейцария, , 18:15 — REGNUM Олмипийские игры в столице Японии городе Токио могут быть отменены, если японские власти не дадут гарантии того, что они контролируют ситуацию с коронавирусом Сovid-2019. Об этом сегодня, 25 февраля, заявил член Международного олимпийского комитета Дик Паунд.

Напомним, что в Токио в этом году должны состоятся XXXII летние Олимпийские игры. Однако ситуация в мире осложняется распространением нового коронавируса Covid-2019, пришедшего из Китая.

В Японии на карантин был поставлен круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого были зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Всех зараженных переводили в больницы на берег.

Член МОК Дик Паунд заявил, что организаторы летних Олимпийских игр в Токио должны до конца мая проверить, находится ли коронавирус под контролем. Если власти Японии не дадут таких гарантий, то будет рассматриваться вариант отмены Олимпиады.