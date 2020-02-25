Красноярск, , 10:02 — REGNUM Красноярские следователи работают на месте обнаружения тела мужчины со следами укусов собак. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

25 февраля полицейские сообщили следователям о том, что на территории гаражного массива в Ленинском районе Красноярска найдено тело мужчины. На теле были травмы, характерные для укусов домашних животных.

Проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года в Красноярске во дворе многоквартирного дома нашли тело женщины с укусами, похожими на собачьи.

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