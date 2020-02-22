Красноярск, , 15:04 — REGNUM Тело женщины с укусами, похожими на собачьи, было найдено во дворе многоквартирного дома в городе Красноярске. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Красноярскому краю.

Информация об обнаружении тела женщины во дворе многоквартирного дома на улице Мичурина поступила в правоохранительные органы утром 22 февраля. Прохожий обнаружил женщину без признаков жизни, на её теле были травмы, похожие на укусы животных. Рядом с погибшей находилась стая собак.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности в отношении должностных лиц администрации Кировского района Красноярска, а также уголовное дело по статье об убийстве.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, проводится опрос свидетелей, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины гибели женщины.

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