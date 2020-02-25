Тбилиси, , 09:02 — REGNUM В доме, где проживает председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе, сотрудник Службы государственной безопасности (СГБ) нашел оружие. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба грузинского МВД.

«Оружие было найдено сотрудником Службы государственной безопасности, после чего было незамедлительные реагирование со стороны правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что находка была обнаружена между первым и вторым этажами дома. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот огнестрельного оружия». Попытку ограбления Талаквадзе в МВД исключают.