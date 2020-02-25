Чебоксары, , 08:26 — REGNUM В Чувашии продолжают регистрировать новые факты мошенничества, при этом суммы порой достигают значительного ущерба. В полицию обратилась 58-летняя жительница Урмарского района, которая отдала лжецелительнице 900 тыс. рублей, желая спасти тяжелого больного мужа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по по Чувашии.

В полиции потерпевшая рассказала, что адрес «целительницы» ей подсказала посетительница онкологического диспансера. Желая спасти своего тяжело больного супруга, пострадавшая несколько раз ездила в Москву на встречу с «ясновидящей», которая передавала снадобья для больного и обещала его полное исцеление. В результате было отдано 900 тыс. рублей, которые жительница Урмарского района взяла в кредит.

«Но мужа не спасло. Сейчас пенсионерка просит полицейских разыскать мошенницу и привлечь к ответственности за обман», — говорят в МВД по Чувашии.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в 2019 году число зарегистрированных преступлений выросло на 5%, при этом число мошенничеств с использованием интернета и мобильной связи выросло на 60%. Всего за год 300 мошенников привлечены к уголовной ответственности. В целом жители Чувашии отдали аферистам и мошенникам более 113 млн рублей.

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