Чебоксары, , 18:07 — REGNUM В Чувашии в 2019 году число зарегистрированных преступлений выросло на 5%, при этом число мошенничеств с использованием интернета и мобильной связи выросло на 60%. Такие данные приводятся на официальном портале органов власти по итогам координационного совещания по обеспечению правопорядка.

По данным правоохранителей, в 2019 году зарегистрировано почти 12,5 тыс. преступлений, что на 5% больше уровня 2018 года. Из них более половины приходится на преступления против собственности, в том числе 40% составляют хищения, совершенные бесконтактным способом. Жители Чувашии стали чаще попадаться на уловки аферистов: за год число бесконтактных мошенничеств выросло на 60% и составило четверть всех зарегистрированных преступлений.

При этом на 37% выросла и раскрываемость. Глава МВД по Чувашии Виктор Шметков доложил, что в прошлом году 300 мошенников привлечены к уголовной ответственности, из них более 100 — жители других регионов. В целом жители Чувашии отдали аферистам и мошенникам более 113 млн рублей. В настоящее время 2 тыс. преступлений пока остаются нераскрытыми.

Врио главы Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что нужно усилить профилактическую работу. Материалы о распространенных схемах бесконтактного мошенничества планируется разместить в домах, учебных заведениях, торгово-развлекательных центрах, медицинских и социальных организациях, в общественном транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах в 2019 году число бесконтактных хищений выросло в 1,5 раза (с 920 до 1580), более чем вдвое больше стало преступлений с использованием средств мобильной связи (с 382 до 921), вдвое выросло фактов неправомерного списания с банковских карт (с 299 до 597), в 1,5 раза стали чаще совершаться мошенничества с использованием интернета (с 570 до 900). Ущерб превысил 70 млн рублей, в то время как в 2018 году чебоксарцы отдали мошенникам 40 млн рублей.