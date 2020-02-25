Владивосток, , 04:50 — REGNUM В Южной Корее 24 февраля из-за распространения коронавируса был объявлен «красный» уровень угрозы — наивысший из четырёх.

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По последним данным, число инфицированных в стране — 833 человека при семи скончавшихся от болезни.

«Южная Корея является третьим по числу заболевших очагом коронавирусной инфекции в мире после Китая и Японии, где большинство заразившихся — пассажиры и члены экипажа Diamond Princess», пишет портал «Город В».

Тревогу бьют жители Приморья — Корея в 2019 году стала второй после Китая по числу туристов в регионе. В минувшем году в Приморье побывало более 300 тыс. корейских туристов. На данный момент туристы из Южной Кореи массово гуляют по Владивостоку. Ежедневно в Корею вылетает 6 рейсов.

«Если ещё и с Южной Кореей закроют границы, то международному туризму в Приморье придёт конец», — предполагает портал «Город В».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля число зараженных в Тэгу, где проживает 2,5 миллиона граждан, увеличилось на 131.