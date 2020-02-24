Сеул, , 06:35 — REGNUM Власти Южной Кореи заявили о семи смертельных случаев, среди заболевших опасным заболеванием, количество которых увеличилось на 161 и достигло 763 человек, сообщает 24 февраля Yonhap со ссылкой на Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Уже к утру 23 февраля число зараженных в Тэгу, где проживает 2,5 миллиона граждан, увеличилось на 131.

Власти Республики Корея опасаются массового распространения вируса по стране, поскольку в регионах продолжают выявляться случаи, не связанные с пребыванием в Китае.

По словам заместителя министра здравоохранения и социального обеспечения Ким Ганглипа, для сдерживание вируса необходимо быстро выявлять пациентов с симптомами в легкой стадии и изолировать их.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четырех смертельных случаях от коронавирусной пневмонии. 23 февраля власти страны объявили о наивысшем красном уровне эпидемиологической угрозы.

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