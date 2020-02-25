Нерюнгри, Якутия, , 03:50 — REGNUM В Якутии 24 февраля случился пожар на обогатительной фабрике «Нерюнгринская» на погрузочном пункте угля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС РФ республики.

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Ещё до приезда пожарных все работники фабрики вышли из здания самостоятельно. В ходе обследования прибывшие специалисты МЧС обнаружили скрытое горение стеновой панели.

«Более часа потребовалось пожарным на ликвидацию огня. В результате пожара повреждена стеновая панель на площади 10 кв. метров. Погибших и пострадавших нет. На тушении было задействовано 10 единиц пожарной техники и 51 человек личного состава», — рассказали в МЧС Якутии.

Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля при пожаре в жилом деревянном доме в Ямало-Ненецком АО погибли мужчина и женщина.