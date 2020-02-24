Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 14:47 — REGNUM Два человека погибли при пожаре в жилом деревянном доме в Ямало-Ненецком АО. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба ГУ мчс по региону.

Возгорание произошло около 12:30 (10:30 мск) в одноэтажном четырёхквартирном деревянном доме в Новом Уренгое. К прибытию спасателей площадь пожара достигла 100 кв. метров.

В ходе разведки и тушения пожара спасатели обнаружили женщину, которая была немедленно передана в руки медиков, но, к сожалению, скончалась от полученных травм. Тело второго погибшего, мужчины, было обнаружено в ходе ликвидации возгорания.

Остальные жители дома успели эвакуироваться самостоятельно до прибытия пожарной бригады. Локализация огня была объявлена через два часа после поступления информации о возгорании. Площадь пожара на пике достигла 400 кв. метров. Спасателям удалось предупредить распространение огня на рядом стоящие строения.

Обстоятельства и причины пожара, ставшего причиной гибели двух человек, выясняют дознаватели МЧС.

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